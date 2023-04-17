خدمات النصيرات يتفق مع مدربه للموسم الجديد ويجدد للاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي خدمات النصيرات لاتفاق مع الكابتن نادر النجار المدير الفني للفريق، للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل والذي يسعى فيه الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الممتازة.

وشهدت الأيام الماضية عدة جلسات بين إدارة النصيرات والنجار الذي استقال من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم وهبوطه للدرجة الأولى، ليقرر الطرفان استمرار العمل بينهما خاصة وأن النجار تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية.

وطلب النجار من ادارة النادي تعزيز صفوف بعدد من اللاعبين في المراكز التي يحتاجها للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، إلى جانب تجديد عقود بعض اللاعبين للاستمرار معه في الموسم المقبل.

وكان خدمات النصيرات جدد تعاقده مع المهاجم خالد النجار ولاعب الوسط محمد فارس أبو زايد، ويسعى لتمديد ارتباطه مع أحمد محمود أبو كوش ومحمد معمر، بالإضافة لتمديد إعارة المهاجم عز الدين أبو جاموس من اتحاد خانيونس لموسم إضافي.

وتولى النجار تدريب خدمات النصيرات في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز في الموسم الأخير، وقاده في 5 مباريات وحقق الفوز في ثلاثة وخسر في مباراتين ليودع الدوري الممتاز الذي عاد له بعد غياب لـ7 مواسم قضاها في الدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين