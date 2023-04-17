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الاحتلال يصيب فتاة جنوب بيت لحم بزعم تنفيذ عملية طعن

17 ابريل 2023 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد طعنها مستوطنة شمال محافظة الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب الفتاة الفلسطينية قرب مفترق مستوطنات "غوش عصيون" شمال الخليل، فيما جرى نقل إصابة مستوطنة بجراح متوسطة جراء عملية طعن بالمكان.

 

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 14 آخرين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 06-04-2023 حتى 13-04-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 258 عملاً مقاوماً، بينها 35 عملية إطلاق نار.

واستشهد الأسبوع الماضي أربعة فلسطينيين، ووقعت ثلاث عمليات ومحاولات دهس ومحاولة طعن واحدة، إلى جانب إحراق آلية ومنشأة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #عملية طعن #الاحتلال الإسرائيلي

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