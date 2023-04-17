قرار تشافي النهائي بخصوص مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

منح المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، إدارة فريقه الضوء الأخضر لمناقشة العروض المقدّمة بشأن مهاجم الفريق أنسو فاتي بغرض التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب مصادر صحفية إسبانية.



وكتب صحيفة "EL Nacional" الإسبانية أنّ إدارة الرئيس خوان لابورتا بدأت مليًا في دراسة العروض المقدمة إلى الدولي الإسباني، الذي احتفل في مواجهة ناديه مع خيتافي اليوم الأحد (0-0)، بالمباراة رقم 100 له في الليغا، والذي شهد مردوده تراجعًا شديدًا منذ عودته من إصابة طويلة.



وذكر المصدر أنّ إدارة النادي الكتالوني تستهدف استثمار الطلب الموجود على اللاعب، لا سيما من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً من نادي توتنهام هوتسبير، للتفاوض حول بيعه بقيمة قد تصل إلى 30 مليون يورو.



وتابع المصدر أنّ إدارة البلوغرانا اتصلت بالفعل بعدد من وكلاء اللاعبين، منهم البرتغالي المعروف، خورخي مينديز، لإيجاد عروض ممكنة لانتقال اللاعب من معقل "سبوتيفاي كامب نو"، حيث سيكون النادي منفتحًا على بيع لاعبه بقوة، لا سيما أنه يرغب في التخلص من التركة الثقيلة له في ميزان الرواتب، حيث يكلّف لوحده ما قيمته 12 مليون يورو سنويًّا على خزينة النادي.



وفي ظل عدم توافر عروض رسمية للاعب حتى هذه اللحظة، يفكّر برشلونة في طريقة أخرى للتخلص منه، وذلك عبر صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد مقابل دفع 20 مليون يورو إضافية لجلب البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي يحظى بأعجاب المدرب تشافي.



وخرج، بوري فاتي، والد أنسو، في وقت سابق مدليًا بتصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، انتقد فيها النادي بشكل لاذع، مؤكدًا أنّه لو كان الأمر بيده لقام بنقل نجله خارج كتالونيا، مُشيرًا إلى أنّه يرغب في ضمّه إلى صفوف إشبيلية.

المصدر / فلسطين اونلاين