لابورتا يعلن مفاجأة كبيرة بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

فجر خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل في كلمة أرسلها إلى جماهير النادي الكتالوني، قائلاً فيها إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى برشلونة قريباً.



وفي أثناء وجوده في مدرجات استاد "كوليسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، على هامش المواجهة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني، تفاعل لابورتا مع الجماهير مجيباً عن بعض الأسئلة السريعة.



وعند سؤال لابورتا عن عودة ميسي إلى برشلونة رد بكلمة سريعة قائلاً: "نعم" وسط ابتسامة كبيرة سيطرت على وجه رئيس النادي الكتالوني، مما أعاد الكثير من الأمل لرؤية النجم الأرجنتيني في صفوف النادي الكتالوني الموسم المقبل.



وفي جانب آخر، نفى لابورتا وجود مخالفات مرتكبة من قبل برشلونة في قضية "نيغريرا"، مؤكداً أن كل دفعة مالية حصل عليها نائب رئيس لجنة الحكام السابق يمكن تفسيرها بالعمل الاستشاري الصادق.



وسبق لنائب رئيس برشلونة رافا بوستي القول إن مفاوضات تجري بين برشلونة ومحيط ليونيل ميسي في الوقت الراهن، فيما بدا ماتيو أليماني المدير الرياضي أكثر هدوءً بالقول إن المستقبل سيكشف إذا ما كان ميسي سيعود إلى برشلونة أم لا.



ولا تبدو مهمة برشلونة سهلة في استعادة ميسي، حيث يحتاج النادي الكتالوني إلى تقليص فاتورة رواتبه بما يصل إلى 200 مليون يورو، قبل البدء في إبرام تعاقدات جديدة الصيف القادم، لكن كلمات لابورتا الواثقة فسرها الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو بالقول إن ميسي قد وافق بالفعل على العودة إلى الكامب نو.



وخاض ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، ما يصل إلى 35 مواجهة مع باريس سان جيرمان عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 20 هدفاً مع تقديم 18 تمريرة حاسمة، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.



جدير بالذكر أن ميسي هو أبرز أساطير برشلونة على الإطلاق، حيث لعب في صفوفهم 16 موسماً، خاض فيها 778 مواجهة، محرزاً 672 هدفاً مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، ليقود البلوغرانا نحو الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.

المصدر / فلسطين اونلاين