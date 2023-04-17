ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع لاعب تشيلسي

انضم ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع ماسون ماونت، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، من أجل الظفر بخدماته بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب موقع "90min" فإن ريال مدريد يرغب في إحداث مزيد من الإضافة على خط وسطه الموسم المقبل من خلال التعاقد مع ماونت البالغ من العمر (24) عاماً، والذي يقترب بشدة من الرحيل عن صفوف تشيلسي الصيف القادم.



ويبدو ريال مدريد في حاجة ماسة إلى منافسة بايرن ميونخ الألماني أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع ماونت، حيث يرغب توماس توخيل في العمل من جديد مع اللاعب الذي سبق له خوض 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.



ولا يبدو تشيلسي معارضاً لفكرة بيع ماونت، خاصة أن النادي اللندني بحاجة إلى جلب الأموال لإعادة ترتيب أوراقه وضمان عدم ارتكاب أي مخالفات في قوانين اللعب المالي النظيف.



ويشترط النادي اللندني الحصول على (70) مليون يورو للتخلي عن ماونت، على الرغم من انتهاء عقد اللاعب في الثلاثين من يونيو/ حزيران للعام 2024، مما يجعل البلوز في حاجة ماسة لبيعه الصيف القادم، لضمان عدم رحيله مجاناً بعد عام.



جدير بالذكر أن ماسون ماونت خاض 34 مواجهة مع تشيلسي هذا الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف مع تقديم 6 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين