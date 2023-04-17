تشيلسي يبدأ المفاوضات مع جوليان ناغلسمان

قالت تقارير إعلامية إنجليزية، إن نادي تشيلسي أجرى محادثات أولية مع المدرب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، جوليان ناغلسمان، على أمل التوصل إلى اتفاق يقضي بتوليه شؤون الجهاز الفني لنادي غرب لندن بصفة دائمة خلفًا للمقال غراهام بوتر.



وكان نادي تشيلسي قد عين اللاعب السابق للفريق، فرانك لامبارد، مدربًا مؤقتًا إلى غاية نهاية الموسم 2022-23، قبل تعيين خليفة بوتر، حيث تضم قائمة الترشيحات إلى جانب ناغلسمان العديد من أسماء المدربين خاصة العاطلين عن العمل.



وأكدت صحيفة "the times" في تقرير لها اليوم الإثنين، أن المديرين الرياضيين في نادي تشيلسي عقدوا مؤخرًا اجتماعًا مع ناغلسمان، حيث يهدف نادي غرب لندن إلى تضييق القائمة المختصرة للمرشحين.



ويقود بول وينستانلي ولورانس ستيوارت، المديران الرياضيان بنادي تشيلسي، عملية تعيين خليفة غراهام بوتر، وعقدوا أول محادثات شخصية مع ناغلسمان يوم الخميس الماضي، حسب ما أورده ذات المصدر.



وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإنه فضلًا عن الاجتماع مع مدرب بايرن ميونخ السابق، فقد تم إجراء مكالمات واجتماعات أيضًا مع مرشحين آخرين، على غرار الإسباني لويس إنريكي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لمصادر مُقربة من النادي اللندني فإنه لم يتم تحديد أي خيار مفضل حتى الآن.





ويستكمل وينستانلي وستيوارت العملية الشاملة لفحص الأسماء في القائمة المختصرة، والتي تضم ما يصل إلى 7 مدربين، حيث اقتحم القائمة المدرب الحالي لنابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي وأيضًا البرتغالي روبين أموريم، وذلك قبل تقديم توصية نهائية إلى مالكي الفريق، لتحديد هوية المدرب الجديد لـ"البلوز".



ويستعد تشيلسي الذي يحتل المركز 11 برصيد 39 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لملاقاة نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان قد سقط الأسبوع الماضي بنتيجة (0-2)، على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.

المصدر / فلسطين اونلاين