"أبومرزوق": اجتماعا العقبة وشرم الشيخ فشلا باحتواء المقاومة

أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج د. موسى أبو مرزوق على فشل اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا خلال الفترة الأخيرة من أجل احتواء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولة فرض الهدوء ميدانيًا.

وقال أبو مرزوق في تصريحات لـ "شبكة قدس" الإخبارية، إنه و"بلا شك فشلت هذه المؤتمرات فشلًا ذريعًا، ولم تتمكن قوات الاحتلال ولا أجهزة السلطة أو الدعم الإقليمي من وأد المقاومة في الضفة الغربية، وأي قمة من هذا القبيل مصيرها الفشل"، مردفًا: "يعلم الجميع أن الفاعل الأساسي في هذه المعادلة، هي قوى المقاومة، وأن هذه المؤتمرات وغيرها، للحد من مقاومة الشعب الفلسطيني، وهذا لن يكون إلا بزوال الاحتلال".

ووفق نائب رئيس حركة حماس في الخارج فإن ممارسة الاحتلال الإسرائيلي وعمله بشكل دؤوب على توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس، وتشديد الحصار على قطاع غزة، واقتحامات متكررة للضفة الغربية، والتضييق على شعبنا في الداخل المحتل، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة، تدفع نحو تصعيد سياسي وعسكري.

وواصل قائلاً: "نحن في حركة حماس ومعنا فصائل المقاومة الفلسطينية وعموم أبناء شعبنا وقواه الحيّة لن نقف مكتوفي الأيدي، وسندافع عن أنفسنا بجميع السبل والامكانيات المتاحة، وقد شاهد العالم أجمع أن شعبنا عزيز النفس وصاحب إرادة ولا يقبل الامتهان، ودافع عن نفسه وعن المدينة المقدسة ببطولة وفداء".

واعتبر أبو مرزوق أن "معركة سيف القدس شكلت انعطافة إيجابية في مسيرة التحرير والعودة، وعززت من الروح المعنوية لشعبنا، وأعطت دفعة قوية للمقاومة المسلحة واحيائها في الضفة الغربية المحتلة رغم ملاحقات الأجهزة الأمنية وأجهزة العدو وجيشه".

وعن إطلاق الصواريخ الأخيرة من لبنان علق قائلاً: "انطلقت قذائف لبنان لأجل الأقصى وهذا مؤكد، ولا يمكن للعدو أن يستمر في جرائمه ويبقى شعبنا في مختلف أماكن وجوده صامتًا أو مراقبًا، وأيًا من كان خلف اطلاق هذه القذائف فهو قام بفعل بطولي عقّد من حسابات الاحتلال، ونحن تعودنا على اتهامات الاحتلال، ونقول له افعل ما تشاء ولا رجعة عن المقاومة إلا بمقاومة أشد منها".

ووجه القيادي أبو مرزوق رسالة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو قائلاً: "اذهب وأصلح شؤونك الداخلية أولًا ولا تهرب إلى الأمام، لأن الأضرار التي ستلحق بك من المعارضة داخل الكيان، ستكون أهون من الأضرار التي ستلحق بك وبكيانك في حال دخولك في مواجهة شاملة".

وعن تسريبات البنتاغون الأخيرة والوثائق التي كشفت استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، ذكر نائب رئيس حركة حماس في الخارج: "نحن لا نحتاج إلى وثائق من البنتاغون لنعلم أن التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وبين الاحتلال الاسرائيلي، وهذا أمر مؤسف للغاية، وعمل غير مسؤول، ولا يقبله أي وطني وشريف في بلادنا، وهو يجعل من الاحتلال احتلالًا بدون ثمن".

ودعا أبو مرزوق "السلطة إلى أن تتخذ قرار وطني وفعلي بوقف التنسيق الأمني، وعدم الرهان إلى اتفاقيات لا يعترف بها الكيان الصهيوني، والاعتماد على شعبنا الفلسطيني، ووحدتنا الوطنية، ومواجهة الاحتلال، لا التوافق والتفاوض معه".

المصدر / فلسطين أون لاين