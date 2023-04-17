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اتحاد كرة القدم يحرر 5 لاعبين في غزة

17 ابريل 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت دائرة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم تحرير 5 لاعبين قصر، لمخالفة أنديتهم للنظم واللوائح القانونية فى عملية تسجيل اللاعبين القصر.

وجاء قرار الدائرة بعد إعطاء مهلة أسبوع للأندية لتصويب اوضاعهم، وتسجيلهم بطريقة قانونية.

وحرر اتحاد الكرة اللاعبين (محمد عبد الهادى "إتحاد خانيونس"، أحمد أبو العينين "جماعى رفح"، محمد السلطان "الهلال"، عدي أبو زر  "خدمات النصيرات"، " محسن هنية "خدمات البريج").

وكانت دائرة شئون اللاعبين قد قامت بتوضيح تعليمات تسجيل اللاعبين القصر (تحت سن ١٨ عام) للأندية في لقاء سابق جمع مندوبيها، حيث تم توضيح التعليمات واللوائح، وشددت على عدم مخالفتها القوانين وضرورة الالتزام بآليات تسجيل اللاعبين المتبعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #اتحاد كرة القدم

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