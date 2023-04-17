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"هنية" يستقبل أمين عام المبادرة الوطنية بالدوحة

17 ابريل 2023 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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هنية والبرغوثي من لقاء أمس

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء أمس الأحد، مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من قادة حركة "حماس".

وناقش اللقاء التطورات والمستجدات على المستوى السياسي والميداني وخاصة في شهر رمضان المبارك، وانعكاس الأوضاع الإقليمية والدولية على القضية الفلسطينية والتحديات المتعددة والفرص المتاحة في ظل هذه التطورات على الصعد كافة.

واستعرض اللقاء سلوك الاحتلال وجرائمه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وعمليات الاغتيال في الضفة المحتلة وانتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم وتداعيات الحصار على قطاع غزة، ودور شعبنا الفلسطيني في التصدي لهذه السياسات العدوانية والحكومة العنصرية للاحتلال.

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كما بحث اللقاء سبل العمل الوطني المشترك على قاعدة مواجهة هذه الحكومة المتطرفة وانتهاكاتها المتصاعدة ومخططاتها بحق أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا وكيفية تحقيق الوحدة الميدانية وتفعيل طاقات شعبنا ومقدراته وتعزيز صموده وبناء قوته لمواجهة الاحتلال وسياساته.

وأكد الطرفان خلال اللقاء ضرورة تفعيل البعد الإقليمي والدولي لمواجهة وعزل حكومة الاحتلال وإظهار وجهها الحقيقي للعالم والبرهان على فشل المسار السياسي وتنكر الاحتلال لحقوق شعبنا كافة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#هنية #مصطفى البرغوثي #المبادرة الوطنية

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