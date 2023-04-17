متى تخرج زكاة الفطر ومقدارها؟

أمر الشرع زكاة الفطر على المسلمين، وتعرّف زكاة الفطر شرعا بأنها: "صدقة تجب عند الفطر من رمضان بانقضائه".

والحكم الشرعي في زكاة الفطر أنها واجبة على كل مسلم، ويلزمه دفعها عن نفسه وعمن يعوله ممن تلزمه نفقته شرعا، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم.

ودليل وجوب زكاة الفطر الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين" (رواه البخاري ومسلم).

ما تخرج زكاة الفطر؟

تبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

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مقدار زكاة الفطر؟

تـُخرج زكاة الفطر من قوت بلد مُخرِجها الذي يأكله الناس في الغالب، ومقدارها 3 كيلوغرامات تقريبا من أحد أصناف هذا القوت (قمح، شعير، أرز.. إلخ).

ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا بدل الطعام إن كان ذلك أرفق بدافعها أو بالفقير المستفيد منها. ولا يجوز دفعها إلا للفقراء والمحتاجين، وتحدد القيمة حسب ما يعلن في كل بلد عبر وزارة الأوقاف أو الجهات ذات العلاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين