هل عيد الفطر يوم الجمعة أم السبت؟

يتساءل كثر عن موعد أو يوم عيد الفطر السعيد، للعام الحالي، 2023، إن كان يوم الجمعة أو السبت، وذلك في ظل تضارب الأخبار المنشورة وإعلان دول عربية وإسلامية عن موعده وأخرى مخالفة لهذا الموعد.

وأعلنت مراصد فلكية من بدايات الأيام الأولى لشهر رمضان، عن أن عيد الفطر ووفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة.

فمن جهتها توقَّعت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ إبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحًا.

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ووفقاً للجمعية الفلكية الفلسطينية، وبناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في الدول العربية والإسلامية كافَّة، بعد غروب الشمس فعليه من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/ نيسان وبذلك تكون مدَّة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت.

هذه الحالة التي تتحدث عن كون عيد الفطر يوم الجمعة، ونفي صحتها من قبل أخرى واعتبار أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وفق مرجعيات دينية ستحسم يوم الخميس القادم، حيث تكون الرؤية الشرعية، فإما أن يعلن بعدها عن كون الجمعة المتمم لرمضان أو الأول من شوال اليوم الأول من أيام عيد الفطر.

المصدر / فلسطين أون لاين