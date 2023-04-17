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قوات الدعم السريع تقتحم منزل البرهان

17 ابريل 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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قوات الدعم السريع تقول إنها اقتحمت منزل البرهان

نشرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عبر حسابها على "تويتر"، مقاطع مصورة قالت فيها إنها اقتحمت منزل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت:" إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة".

ويأتي هذا الادعاء بعد أن ظهر البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.

وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".

المصدر / وكالات
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#السودان #انقلاب #عبد الفتاح البرهان #قوات الدعم

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