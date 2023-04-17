جدل واسع في مصر بعد إعلان أول أيام عيد الفطر

بعد إعلان بعض الدول العربية والإسلامية، أن عيد الفطر يوم السبت، أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعدما أعلن معهد الفلك أنه سيكون يوم الجمعة القادم.

وحسم معهد البحوث الفلكية في مصر عيد الفطر بقوله إن غرة شهر شوال ستكون يوم 21 أبريل 2023، وبذلك يصبح يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقا للحسابات الفلكية.

وذكر المعهد أن الهلال الجديد سيولد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023، وفي المحافظات يبقى الهلال في سمائها لمدة بين 24 و29 دقيقة.

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يأتي ذلك في أعقاب إعلان معهد الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 إبريل.

وتوقع الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع