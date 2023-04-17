المكونات:

جميع المكونات قياسها بواسطة الكوب المعياري "سعة٢٥٠ مل".

كوبا حليب سائل بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد أو النشا.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

نصف كوب حليب سائل (ما يعادل ١٢٥ مل).

نصف أصبع زبدة (٥٠ غرام).

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

نصف كوب دقيق.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

لصوص الشوكولاتة:

نصف كوب شوكولاتة مفرومة (شوكولاتة الحليب أو البيضاء أو المرة).

ربع كوب حليب سائل مغلي.

طريقة التحضير:

ابدأي أولًا بتحضير الحشو حتى يبرد جيدًا قبل الاستخدام.

في طنجرة بدون نار، ضعي الحليب مع السكر وبودرة الكاسترد.

حركي المكونات جيدًا ثم ارفعيها على النار مع استمرار التحريك حتى يغلي المزيج ويتكثف.

ارفعيه عن النار وأضيفي الزبدة والفانيلا واستمري بالتحريك حتى تذوب الزبدة.

ضعي قطعة من النايلون الغذائي على وجه الكاسترد حتى لا يشكل طبقة جافة.

وعندما يبرد تمامًا، اخفقيه بالخفاقة اليدوية حتى يصبح ناعمًا.

عبئيه في كيس الحلواني ذو رأس صغير وضعيه في الثلاجة ليبرد جيدًا قبل الاستخدام.

لتحضير العجين: في طنجرة بدون نار ضعي الحليب، الزبدة، السكر ورشة الملح.

حركي وضعي الخليط على النار مع استمرار التقليب.

وعندما يغلي المزيج أضيفي الدقيق وقلبي بسرعة لمدة دقيقة حتى تتشكل كرة عجين ناعمة.

ارفعها عن النار ثم اخفقيها بالخفاقة اليدوية أو الكهربائية حتى تتفتت وتبرد قليلًا.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق حتى تتجانس وتصبح عجينةً لزجةً قابلة للصب.

ضعي العجين في كيس حلواني برأس كبير، ثم شكّلي الحبات في صينية مدهونة بالزيت.

اضغطيها على شكل أصابع بطول ١٠ سم تقريبًا (الكمية تكفي لصنع ٨_١٠ حبات).

اخبزيها في فرن محمى مسبقًا لمدة عشر دقائق فقط (النار من الأسفل فقط) بدون فتح الباب نهائيًا.

خفّضي درجة الحرارة ثم اخبزيها لمدة خمسة عشر دقيقة أخرى.

اشوي الوجه قليلًا ليصبح ذهبي (النار من الأعلى فقط).

أخرجيها من الفرن واتركيه في الصينية حتى يبرد تمامًا.

اثقبي الحبات من الجانب بواسطة سيخ أو سكين أو أي أداة يمكن استخدامها.

احشيها ثم ضعيها جانبًا.

حضري صوص الشوكولاتة (يمكن استبداله بالسكر البودرة أو شوكولاتة الدهن).

لتحضير الصوص، في وعاء واسع نضع الشوكولاتة ونذوبها في حمام مائي لتصبح لينة قليلًا.

أضيفي الحليب المغلي وحركي جيدًا لنحصل على قوام ناعم جدًا.

غطسي حبات الاكلير المحشوة في صوص الشوكولاتة.

ضعيها في الثلاجة حتى تصبح باردة وجاهزة للتقديم.