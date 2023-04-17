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شوربة الذرة بالبصل الأخضر

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شوربة الذرة بالبصل الأخضر

17 ابريل 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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شوربة الذرة بالبصل الا

المكونات:

4 أعواد بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

300 غرام ذرة.

425 غراماً كريمة الطهي.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

بصلة مفرومة.

4 أكواب مرق دجاج.

نصف ملعقة صغيرة زيت السمسم.

كزبرة خضراء حسب الرغبة (طازجة ومفرومة للتزيين).

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وشوحيه لدقيقتين حتى يذبل.

اسكبي المرق، والكريمة والذرة، وارفعي درجة الحرارة، واتركي القدر حتى الغليان.

خففي النار، وأضيفي زيت السمسم، ونصف كمية البصل الأخضر، واتركي القدر على النار لدقيقة.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بباقي كمية البصل الأخضر والكزبرة وقدميها ساخنة.

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