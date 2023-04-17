سلطة المقالي

المكونات:

حبة باذنجان.

حبة بطاطا.

2 رغيف خبز عربي.

6 أوراق خس.

3 حبة خيار.

حبة فلفل حلو.

3 حبات فجل.

3 حبات بندورة.

نصف ضمة بقدونس.

نصف ضمة نعنع.

ضمة جرجير.

للصوص:

عصير ليمونة.

كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة نعنع جاف.

ملعقة صغيرة ملح.

لتحضير الصوص الأبيض:

2 كوب لبن رائب.

نصف كوب طحينة.

عصير نصف ليمونة.

فص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين:

رمان حب.

خبز مقلي.

نعناع.

طريقة التحضير:

قطعي الباذنجان والبطاطا والخبز إلى مكعبات ثم اقليهم وضعيهم على ورق نشاف.

قطعي الفلفل الحلو والخيار والبندورة والفجل بشكل ناعم.

اخلطي الخضار مع اوراق البقدونس والنعنع والجرجير.

اخلطي مكونات صوص الليمون، ثم أضيفيه للخضار غير المقلية وقلبي.

حضري الصوص الأبيض بخلط المواد سويًا.

في طبق التقديم، رصي طبقة الخضار المقلية.

أضيفي الخضار غير المقلية على شكل طبقة ثانية.

حضري الصوص الأبيض وأضيفيه وزيني ثم قدميها مباشرة.