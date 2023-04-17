مندي الدجاج و"الدقوس"

المكونات:

دجاجة مقطعة لجزئين طوليًا.

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيره كركم.

ملعقة صغيره ملح.

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.

للأرز:

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

قرنا فلفل أخضر حار (اختياري).

حبتا لومي مجفف.

ورقتا غار.

خمس حبات هيل صحيح.

خمس حبات قرنفل صحيح.

عود قرفة.

أربع أكواب أرز بسمتي (منقوع لمدة 10 دقائق في ماء فاتر).

ملعقة كبيرة ملح.

ست أكواب ماء (لكل كوب أرز كوب ونصف ماء).

لنكهة التدخين:

فحمة صغيرة مشتعلة.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي أو سمن.

للدقوس الحار:

ثلاث حبات بندورة مقشرة ومقطعة أرباع.

فص ثوم.

قرن فلفل أخضر حار.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير:

في وعاء اخلطي مكونات تتبيل الدجاج، ثم أضيفيها إلى الدجاج وافركي باليد جيدًا.

في طنجرة الضغط ضعي الزيت، ثم البصل والفلفل والبهارات الصحيحة ونقلب لمدة دقيقة.

أضيفي الأرز والملح وقلبي جيدًا لمدة دقيقة، ثم اغمري الأرز بالماء، ثم ضعي الدجاجة.

بعد أن تنضج الدجاجة، نفتح الطنجرة ونضع صحن صغير بداخله الفحمة المشتعلة في الوسط.

نضيف الزيت ونغلق الطنجرة فورًا حتى تأخذ نكهة التدخين لمدة خمس دقائق.

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع مكونات صلصة الدقوس ثم اطحنيها حتى تصبح ناعمة.

قدمي الأرز والدجاج في صحن التقديم، وبجانبه صلصة الدقوس.

زيني بالمكسرات وشرائح الليمون.