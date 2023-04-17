ليس للطهي فقط.. إليك بعض الحيل والأفكار لاستخدام الليمون

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

يضيف الليمون نكهةً لذيذة عند إضافته للسلطات والعصائر والعديد من الأطعمة، كما يحتوي على خواص مضادة للبكتيريا، وله دور في تقوية المناعة، بفضل احتوائه على فيتامين "ج" ومواد مضادة للأكسدة.

ولكن لتحقيق أقصى استفادة من الليمون، يمكنك استخدامه في العديد من الأشياء الأخرى، وهذه أفضل الحيل والأفكار لاستخدام الليمون:

يمنع تحوّل الفواكه إلى اللون البني:

يمكن لقطرات صغيرة من الليمون أن تمنع تحوّل بعض أنواع الفواكه والخضراوات إلى اللون البني الناتج عن الأكسدة، ومن أمثلة تلك الأطعمة الأفوكادو والتفاح والموز والبطاطس المقشرة.

عند وضع قطرات من الليمون فإنّ حموضة الليمون تكون كافية لمنع الأكسدة التي تحول لون الفاكهة إلى اللون البني فور قطعها، ما يساعد على احتفاظها بلونها الأصلي فترة أكبر.

الليمون يساعد على منع لزوجة الأرز:

إذا كنت معتادًا على طبخ الأرز لزجًا وتريد أن تنهي هذه المأساة، فحاول أن تضيف بعض قطرات من الليمون إلى ماء طهي الأرز، فتلك الطريقة سوف تمنع الأرز من الالتصاق معًا، وستحصل حينها على الأرز الذي تريده.

الليمون ينعّم نسيج اللحوم:

تساعد حموضة الليمون على تفكيك ألياف البروتين في اللحوم، ما يساعد على تقطيعها، لذا عند إضافة قطرات من الليمون إلى اللحوم عند طهيها فهذا يساعد على سهولة وسرعة الطهي، إضافة إلى حسن مذاقها.

قشر الليمون يبقي السكر البني طريًّا:

العصير ليس الجزء الوحيد المفيد في الليمون، فقشرته فائقة الرطوبة يمكن أن تعمل العجائب في المطبخ، أضِف شريحة من قشرة الليمون إلى صندوق السكر البني لمنعها من التصلب والتحجر. وبهذه الطريقة لن يتعيّن عليك القيام بأي غربلة في المرة التالية التي تصنع فيها الوصفات التي تحتاج لإضافة السكر البني.

قطرات الليمون تحافظ على قرمشة الخسّ:

يمكن أن يساعد القليل من عصير الليمون على إعادة أوراق الخس إلى الحياة، عليكِ فقط نقع الأوراق المرتخية في وعاء من الماء البارد ونصف كوب من عصير الليمون، ثم تبرد لمدة ساعة تقريبًا، ستصبح الأوراق بعد ذلك مقرمشة وجاهزة للأكل.

الليمون لتلميع الأظافر:

إذا تحولت أظافركِ إلى اللون الأصفر بسبب كثرة استعمال طلاء الأظافر، فقد يساعدك عصير الليمون على إعادة اللمعان والإشراق إليها مرة أخرى، فقط أضيفي بعضًا من عصير الليمون إلى زيت الزيوت وصودا الخبز لتكون عجينة معًا، ضعي العجينة على أظافرك ودلّكيها جيدًا، فهذا سوف يترك أظافرك مشرقة ونظيفة من جديد.

إزالة بقع الميكرويف:

ضعي وعاء من الماء بداخله شرائح من الليمون داخل الميكروويف لمدة 30 إلى 60 ثانية، بمجرد القيام بذلك يمكنك إزالة البقع التي كان من الصعب إزالتها، كما ستزول الرائحة أيضًا.

تلميع الأثاث والمرايا:

أضيفي جزءًا من عصير الليمون إلى جزئين من زيت الزيتون أو زيت الطهي لتكوين ملمع رائع للأثاث.

كذلك اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى لتر من الماء لتحصلي على خليط فعّال لتنظيف النوافذ والمرايا والأسطح الزجاجية.