بيت حانون يتعاقد مع أبو عبيدة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد بيت حانون عن اتمام تعاقده مع المدافع ثائر أبو عبيدة بعد انتهاء ارتباطه مع نادي اتحاد الشجاعية، ليعزز صفوف الحوانين في الموسم المقبل.

وجاء انضمام أبو عبيدة في إطار مساعي بيت حانون لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل مجموعة كبيرة من لاعبيه عقب انتهاء الموسم الماضي، حيث أتم التعاقد مع مجموعة من أبرز لاعبي الدرجة الممتازة من أجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعدما احتفظ الفريق بالبقاء فيه.

ولعب أبو عبيدة في الموسم الأخير مع الشجاعية عقب رحيله عن غزة الرياضي الذي انضم له عام 2015، حيث سبق له اللعب مع خدمات المغازي في أول ظهور له بالدرجة الممتازة.

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وكان بيت حانون أتم التعاقد مع 11 لاعبا في وقت سابق هم محمود سلمي من الشجاعية، ومحمد التتري وهيثم أبو عودة من شباب خان يونس ويوسف شلدان من المجمع الإسلامي ومحمود الحبيبي من اتحاد خان يونس وميمنة الناجي من خدمات النصيرات وفادي عساف من نماء وأمجد أبو عودة وعماد السبع من شباب جباليا ومحمد الرواغ من خدمات الشاطئ، فيما جدد عقود أربعة لاعبين هم الحارسين عطايا جودة وإبراهيم ريان وحازم شكشك ومحمود أبو الخير.

ورحل عن صفوف بيت حانون كلا من يوسف أبو زيد وعبد الرحمن أبو الطرابيش وعماد السماعنة ومهند أبو زيد ومحمود عطية وأحمد الغزالي ومحمد سلمان وعدي الغلبان وناجي بكر.

المصدر / فلسطين أون لاين