السودان.. الدعم السريع يعلن "سيطرة كاملة" على القصر الجمهوري

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، فجر الإثنين، تسجيلها "انتصارات كاسحة" بمعارك ضد الجيش، وأنها بسطت "سيطرة كاملة" على القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم ومحيطه.

وذكرت "الدعم السريع" في بيان صحفي، أنها "تخوض معركة مصيرية لوضع حد نهائي للمجموعة الانقلابية التي تقود الجيش"، على حد تعبيرها.

وأفاد البيان بأن "قوات الدعم السريع سجلت انتصارات كاسحة واستولت على عدد من مقار القوات المسلحة".وقال إن بين هذه الانتصارات "السيطرة على مقر القوات البرية والاستيلاء على برج وزارة الدفاع وبسط السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري (الرئاسي) ومحيطه، والاستيلاء على أكثر من 200 دبابة".

وحتى الساعة 08:25 (ت.غ) لم يصدر الجيش السوداني تعليقا حول إعلان "الدعم السريع" السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم.

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ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، حيث تبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش "قوات الدعم السريع" بـ"المتمردة"، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو عدة مدن دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.

وتوجت الاشتباكات شهورا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه "قوات الدعم السريع"، الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش

المصدر / وكالات