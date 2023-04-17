التفكير بإيجابية بالشيخوخة يخفف فقدان الذاكرة ويقلل تدهور الدماغ لدى المُسنين

أكدت دراسة جديدة على وجود صلة بين السعادة والصحة، حيث وجدت أن التفكير الإيجابي حول عملية الشيخوخة يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى كبار السن.

وقام باحثون من كلية ييل للصحة العامة بالتحقيق في تعافي كبار السن من الضعف الإدراكي المعتدل (MCI)، وهو نوع شائع من فقدان الذاكرة.

ووجدوا أن الذين لديهم "معتقدات عمرية إيجابية" كانوا أكثر عرضة للتعافي واستعادة مهارات التفكير والذاكرة الطبيعية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وقال مؤلفو الدراسة، بيكا ليفي ومارتن سليد: إن "هذه الدراسة هي الأولى التي تربط العامل الثقافي - الموقف الإيجابي تجاه الشيخوخة - بتعافي الضعف الإدراكي المعتدل".

وقد ينسى من يعاني من الضعف الإدراكي المعتدل الأحداث الأخيرة أو يكرر نفس السؤال، أو يكافح مع التخطيط أو حل المشكلات، أو يصرف انتباهه بسهولة أو يستغرق وقتا أطول من المعتاد للعثور على الكلمة الصحيحة لشيء ما.

والأعراض ليست شديدة بما يكفي للتدخل بشكل كبير في الحياة اليومية، ولكن المصابين بهذه الحالة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

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وأشار الباحثون: "يفترض معظم الناس أنه لا يوجد شفاء من الضعف الإدراكي المعتدل، ولكن في الواقع يتعافى نصف أولئك الذين يعانون منه. ولا يُعرف الكثير عن سبب تعافي البعض بينما لا يتعافى الآخرون. ولهذا السبب نظرنا إلى معتقدات السن الإيجابية، لمعرفة ما إذا كانت ستساعد في تقديم إجابة".

واستخدمت الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network Open ، بيانات من دراسة الصحة والتقاعد، وهي دراسة استقصائية وطنية، وتتبع الباحثون المشاركين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق الذين خضعوا لفحص الضعف الإدراكي المعتدل والمعتقدات الإيجابية للعمر.

وتم إعطاء أكثر من 17 ألف مشارك محفزات مثل "كلما تقدمت في السن، شعرت بعدم الجدوى"، وسُئل كل منهم عما إذا كان يوافق أو لا يوافق على تحديد موقفه تجاه الشيخوخة.

وكما هو متوقع، كان أولئك الذين حافظوا على معتقدات عمرية إيجابية أكثر عرضة بنسبة 30% للتعافي من الضعف الإدراكي المعتدل، والتعافي بسرعة أكبر من أولئك الذين لديهم معتقدات عمرية سلبية، بغض النظر عن شدة الإدراك الأولية الضعيفة.

وفي الواقع، كان المشاركون الذين بدأوا الدراسة بإدراك طبيعي أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي معتدل على مدار الـ 12 عاما القادمة إذا كان لديهم موقف جيد تجاه التقدم في السن.

واقترح مؤلفو الدراسة أن "تدخلات الاعتقاد بالعمر على المستويين الفردي والمجتمعي" يمكن أن تشجع المزيد من الناس على التفكير بشكل إيجابي في الشيخوخة، وبالتالي عكس التدهور المعرفي في وقت لاحق من الحياة.

واقترحت الدراسات السابقة أنه يمكن تجنب مثل هذا الضعف من خلال تمارين يومية بسيطة، بينما وجدت أبحاث أخرى أن الطعام العالي المعالجة والتقاعد المبكر يمكن أن يسهما في ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين