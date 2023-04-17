الطقس: أجواء معتدلة ودافئة وحرارة حول معدلها السنوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو شديد الإعتدال والدفء ومشمساً في ساعات النهار وحرارة حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الطقس يوم الثلاثاء

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي بحت في ساعات النهار . وتكون الأجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو خماسيني جاف ومغبر خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، ليلاً تنخفض الحرارة بشكل واضح مع بقائها عالية نسبياً، الرياح تكون جنوبية الى جدنوبية شرقية.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وبقيم تصل الى تحو العشرة درجات عن اليوم السابق، ويسود جو ربيعي لطيف نهاراً ومائل للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً وبارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

المصدر / فلسطين أون لاين