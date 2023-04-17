فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كامبل" لاعب لايبزيغ يتعرض لنوبة ذعر بسبب "هدفه الأول"

لاعب يستمر في الملاعب رغم بلوغه 38 عاماً !

وظائف تكنولوجية مهددة من الذكاء الاصطناعي

لاعب جديد في طريقه لاتحاد الشجاعية

كأس العرب .. منتخب الشاطئية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قوية

ظاهرة فلكية لم تحدث منذ سنوات قد تؤثر على رؤية الهلال

5 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

الجيش السوداني: سنحسم الموقف قريبا

استئناف محاكمة "نتنياهو" بعد انقطاع شهر

غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 3 موظفين أمميين بالسودان

"كامبل" لاعب لايبزيغ يتعرض لنوبة ذعر بسبب "هدفه الأول"

17 ابريل 2023 . الساعة 07:06 بتوقيت القدس
...
اللاعب كيفن كامبل

تعرض كيفن كامبل لاعب لايبزيغ لنوبة ذعر بسيطة، بعدما سجل أول هدف له في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال ثلاثة أعوام.

وجاء ذلك عندما سجل كامبل هدفا للايبزيغ في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على أوغسبورغ 3 – 2 في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليغا.

وقال كامبل في تصريحات لمحطة "إم.دي.آر" الإذاعية :شعرت بالذعر شيئا ما لأنني لم أكن أستطيع التنفس. حاولت التنفس، لكنني لم أستطع. كانت صدمة.

وتقدم أوغسبورغ في الدقيقة الخامسة ثم أحرز كامبل هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة العاشرة، وحينها وضع كامبل يده على صدره وانحنى عند إحدى لوحات الإعلانات على جانب الملعب وطلب المساعدة الطبية.

وأوضح كامبل أنه أصيب إثر صراع مع ماكسيميليان باور مدافع أوغسبورغ قبل تسجيل الهدف.

وقال كامبل:" لقد أصبت في ظهري. شعرت وكأن ريئتي قد توقفتا، وأوضح أن المشكلة الحقيقية في ذلك الوقت كانت تكمن في تعرضه للذعر لأنه لم يكن يستطيع التنفس.

وتعافى اللاعب وعاد سريعا إلى الملعب ليواصل المباراة التي شهدت أول هدف له في البوندسليغا منذ يونيو 2020 ، حينما سجل في شباك فورتونا دوسلدورف.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#هدف #رياضة #لايبزيغ #الدوري الالماني #كامبل #ذعر

متعلقات

الأكثر قراءة