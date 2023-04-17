لاعب يستمر في الملاعب رغم بلوغه 38 عاماً !

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اللاعب إحسان أبو دان الاستمرار في صفوف فريق نادي الهلال لموسم أخر، والعدول عن قراره باعتزال اللعبة.

وجاء قرار أبو دان "38" عاما، بعد ضغوط كبيرة عليه من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب سامي سالم، لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق، وعطائه اللا محدود داخل الملعب.

ويعتبر أبو دان من أكبر اللاعبين في دوري الدرجة الممتازة في غزة، لكنه يتمتع بالحيوية والرشاقة واللعب بفدائية عالية، جعلته لأن يكون أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

ويتقلد أبو دان شارة القيادة لفريق الهلال، كونه أقدم لاعبي الفريق حاليا، حيث يلعب في صفوف النادي منذ 25 عاما، وتدرج في فرق النادي السنية حتى وصل للفريق الأول.

ويلعب أبو دان في مركزي الظهير الأيسر والوسط، كما أنه ينفذ تعليمات المدرب بحذافيرها، ويوجه اللاعبين داخل الملعب، مما جعل مجلس الإدارة يتمسك به ويرفض إنهاء مسيرته.