لاعب جديد في طريقه لاتحاد الشجاعية

غزة / مؤمن الكحلوت:

يسعى نادي اتحاد الشجاعية لترتيب أوراق فريق كرة القدم من جديد، عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي، من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين لسد الثغرات وتعويض الراحلين.

وتعمل بعض الأطراف على عودة اللاعب أحمد أبو العطا لصفوف الفريق مجددا، عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي وقيادته له للعودة لدوري الدرجة الممتازة.

ومن المرجح عودة أبو العطا لصفوف الفريق، للعب في الجهة اليسرى وتعويض رحيل اللاعب مصطفى حسب الله الذي انتقل لصفوف نادي نماء.

وتألق أبو العطا في صفوف الشجاعية مطلع العقد الماضي، لكنه لم يستمر مع الفريق طويلا، وانتقل لصفوف الصداقة لفترة قصيرة، ومن ثم لعب في صفوف الأهلي لثلاثة مواسم.

وتعاقد الشجاعية مع اللاعبين أحمد الغزالي وغسان أبو عودة، لتعزيز الجبهة العجومية، وبات بحاجة للاعب مدافع وأخر في خط الوسط، في حال عودة أبو العطا.

ورحل عن اتحاد الشجاعية عدة لاعبين أبرزهم " يسار الصباحين، وثائر أبو عبيدة، ومصطفى حسب الله"، كما استقال المدرب هيثم حجاج من منصبه مؤخرا.

ويدخل الشجاعية في كل موسم منافسا على اللقب، لكنه يتراجع في الجولات الأخيرة، ويخسر البطولة لصالح منافسيه شباب وخدمات رفح.