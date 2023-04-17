كأس العرب .. منتخب الشاطئية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قوية

غزة / مؤمن الكحلوت:

سحب الاتحاد العربي لكرة القدم ، قرعة بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية التي ستقام في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة ما بين 11_20 مايو القادم بمشاركة 12 منتخباً عربياً.

وجاء الفدائي في المجموعة الثانية إلى منتخبات "عُمان ومصر والسودان"، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات، "السعودية، موريتانيا، المغرب، ولبنان"، بينما سيتنافس في المجموعة الثالثة، منتخبات "الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر".

وستكون أمام الفدائي مهمة صعبة لاجتياز دور المجموعات، كونه سيواجه منتخب عمان الذي حل في المركز الأول عربيا والثالث عالمياً، بينما حصل منتخب مصر على لقب البطولة مرتين في نسختي عامي 2008، و2014.

وودع منتخب الشاطئية بطولة كأس آسيا التي أقيمت في تايلند مؤخرا من دور المجموعات من فوز وحيد أمام قيرغيستان، وخسارتين قاسيتين أمام الكويت وعمان بخماسية في كل مباراة.

ويواصل فدائي الشاطئية تدريباته المكثفة للأسبوع الثاني تواليا على ملعب نماء شرق مدينة غزة، تحت قيادة المدرب سامي سالم.

واستدعى سالم عدد من الوجوه الشابة أبرزهم " محمد بلح، وموسى حرارة، ومصطفي حسب الله، وربحي شتيوي، والحارس مصعب أبو ظاهر".