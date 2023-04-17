5 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

يمكن أن تكون الحياة مرهقة في كثير من الأحيان. كما يمكن لمتطلبات العمل والأسرة والأصدقاء والالتزامات الأخرى أن تثقل كاهل عقولنا وأجسادنا. وقد يكون من الصعب إدارة جميع مسؤولياتنا خاصة عندما نشعر بالإرهاق.

وتقول الأبحاث إن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية وعقلية وعاطفية وقد يسبب القلق والاكتئاب وكذلك صعوبة النوم والصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي. كما يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الشعور بالغضب وتغيرات الشهية وصعوبة النوم وزيادة استهلاك الكحول هي بعض الأعراض الشائعة للتوتر. لكن هناك 5 طرق بسيطة للتغلب على هذا التوتر.

1 - خذ نفسا عميقا

وفقًا للمركز الطبي بجامعة بيتسبرغ، يعد التنفس العميق ممارسة يمكن أن تساعدك على تهدئة عقلك وتقليل تركيز هرمونات التوتر بدمك، وهذه الطريقة يمكن أن تساعدك على تحسين صحتك العامة. حيث يتيح لك التنفس العميق الاسترخاء بسرعة والتفكير بشكل أكثر وضوحًا والتركيز على ما تفعله.

2 - تدرب على اليقظة

اليقظة هي ممارسة تتضمن تركيز انتباهك على اللحظة الحالية وإدراك أفكارك ومشاعرك دون الحكم عليها. يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة على البقاء في الحاضر وتكون أكثر وعيًا بما يدور من حولك.

فقد وجد العديد من الباحثين أن ممارسة اليقظة الذهنية تقلل التوتر. ففي عام 2010 ، توصل تحليل تلوي لـ 39 دراسة نشرها هوفمان وآخرون، الى فائدة الحد من التوتر القائم على اليقظة والعلاج المعرفي. حيث وجد الباحثون أن العلاج القائم على اليقظة يمكن أن يساعد في تغيير العمليات العاطفية والمعرفية التي تدعم مجموعة متنوعة من الاضطرابات السريرية.

3 - تحدث الى شخص ما

يمكن أن يكون التحدث إلى شخص تثق به طريقة رائعة لتهدئة نفسك في المواقف العصيبة. يمكن أن يساعدك التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة على اكتساب منظور وإيجاد حل للمشكلة.

4 - مارس التمارين الرياضية

يمكن أن تكون التمارين طريقة رائعة لتخفيف التوتر وتهدئة نفسك. إذ يمكن أن تساعد في إطلاق الإندورفين؛ وهي مواد كيميائية يمكن أن تساعد على الاسترخاء في المواقف العصيبة وتجعلك تشعر بالسعادة.

5 - استمع للموسيقى

يمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى الهادئة على استرخاء جسمك وعقلك وخلق بيئة أكثر هدوءًا.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنه بالإضافة إلى الأدوات العلاجية الأخرى للتعامل مع القلق والاكتئاب، يمكن للموسيقى أن توفر فوائد تصالحية إضافية.

وفي الاخير من المهم أن ندرك متى نشعر بالتوتر وأن نتخذ خطوات لإدارته. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الضغط أكثر من اللازم؛ لذا من المهم طلب المساعدة المهنية.

المصدر / وكالات