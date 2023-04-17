فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة العالمية: أزمة نقص الأطباء تؤرق العالم

شيخ الأزهر يقترح عقد مجمع فقهي عالمي لحسم مسألة وقوع الطلاق الشفوي

ثقب في قاع المحيط يهدد بزلزال مدمر.. وخبير يوضح طبيعة الخطر

إرشادات مهمة للقادمين إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27

دعوات لزيادة الاهتمام بقضية الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني

عودة ساديو ماني لتدريبات بايرن قبل مباراة مانشستر سيتي

70ألف مصلٍّ يؤدّون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز يونايتد

إيموبيلي نجم لاتسيو يتعرَّض لحادث سير مروّع

100 قسامي يسردون القرآن غيباً في جلسة واحدة

مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل ومقامات إسلامية

17 ابريل 2023 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجموا منازل المواطنين وممتلكات عامة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من  المستوطن اقتحموا البلدة وقاموا بتكسير نوافذ منازل المواطنين وممتلكات عامة في البلدة.

وأضافت المصادر أن الاقتحام جاء وسط صراخ وضجيج، حيث قاموا بتدنيس المقامات الاسلامية، واداء طقوس تلمودية في البلدة، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية معادية للعرب.

تويتر تويتر
#اقتحام #قوات الاحتلال #مستوطنون #سلفيت #كفل حارس

متعلقات

الأكثر قراءة