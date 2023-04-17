مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل ومقامات إسلامية

اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجموا منازل المواطنين وممتلكات عامة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من المستوطن اقتحموا البلدة وقاموا بتكسير نوافذ منازل المواطنين وممتلكات عامة في البلدة.

📹 مستوطنون يقتحمون كفل حارس في سلفيت ويعتدون على منازل المواطنين ومركباتهم pic.twitter.com/tB1YaUmYVs — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 16, 2023

وأضافت المصادر أن الاقتحام جاء وسط صراخ وضجيج، حيث قاموا بتدنيس المقامات الاسلامية، واداء طقوس تلمودية في البلدة، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية معادية للعرب.