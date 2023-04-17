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إرشادات مهمة للقادمين إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27

17 ابريل 2023 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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نشر ناشطون مقدسيون إرشادات مهمة للقادمين إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل في رحابه.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي/

1- يفضل عدم اصطحاب الأطفال الصغار في هذه الليلة وإن كان لا بد من اصطحابهم كتابة اسم الطفل ورقم هاتف على أسوارة توضع في يد الطفل

2- على المقدسيين عدم استخدام سياراتهم واستخدام النقل العام والمشي

3- عدم الخروج من المسجد الأقصى إلا للضرورة

4- التوجه للمنطقة الشرقية للصلاة هناك فدائما ما يكون فيها متسع

5- التقليل من الأكل والشرب والاقتصار على الوجبات الخفيفة

6- عدم التدخين في جميع ساحات المسجد 144 دونم كلها مسجد

7- استخدام الأبواب التي ليس عليها ضغط مثل باب الحديد وباب الغوانمة وباب الملك فيصل

8 - صحن الصخرة والأروقة الغربية والمنطقة الشمالية مخصصة للنساء وباقي الأماكن مخصصة للرجال، الرجاء عدم الاختلاط

9- المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 دونمًا أينما صليت هو مسجد لذلك يفضل الابتعاد عن المصلى القبلي وقبة الصخره فهما مركز الازدحام

10 - الحفاظ على نظافة المسجد ووضع الأكياس والقمامة كلها في مكان تجميع النفايات

11- مساعدة رجال ونساء النظام والكشافه واتباع التعليمات

12 - عدم الشراء والبيع داخل المسجد فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

13 - عدم الصعود للسور بسبب الخطوره فقبل عدة اعوام سقط مصلي من السور وتوفاه الله

14 الانتباه الشديد وعدم وضع الجوالات وشحنهم بعيدا عن انظاركم

15 - من بعد الافطار وحتى صلاة الفجر صحن الصخره مخصص للنساء فقط ويمنع الرجال من الصعود اليه في هذه الاوقات 

16 - عند بدء صلاة التراويح يجب رفع جميع خيم المعتكفين لأنها تأخذ حيز وبعدها تعود الخيام لمكانها

17- عدم لعب كرة القدم طوال الليله في الساحات لأنها تكون مكتظه وفيها أذى للناس

18- تفويت الفرصه على الاحتلال لتخريب هذه الليله العظيمه وعدم الاحتكاك بهم داخل المسجد الاقصى المبارك

19- على النساء التزام الحجاب وعدم التزين ووضع المكياج واحترام قدسية المكان

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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