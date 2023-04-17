إرشادات مهمة للقادمين إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27

نشر ناشطون مقدسيون إرشادات مهمة للقادمين إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل في رحابه.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي/

1- يفضل عدم اصطحاب الأطفال الصغار في هذه الليلة وإن كان لا بد من اصطحابهم كتابة اسم الطفل ورقم هاتف على أسوارة توضع في يد الطفل

2- على المقدسيين عدم استخدام سياراتهم واستخدام النقل العام والمشي

3- عدم الخروج من المسجد الأقصى إلا للضرورة

4- التوجه للمنطقة الشرقية للصلاة هناك فدائما ما يكون فيها متسع

5- التقليل من الأكل والشرب والاقتصار على الوجبات الخفيفة

6- عدم التدخين في جميع ساحات المسجد 144 دونم كلها مسجد

7- استخدام الأبواب التي ليس عليها ضغط مثل باب الحديد وباب الغوانمة وباب الملك فيصل

8 - صحن الصخرة والأروقة الغربية والمنطقة الشمالية مخصصة للنساء وباقي الأماكن مخصصة للرجال، الرجاء عدم الاختلاط

9- المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 دونمًا أينما صليت هو مسجد لذلك يفضل الابتعاد عن المصلى القبلي وقبة الصخره فهما مركز الازدحام

10 - الحفاظ على نظافة المسجد ووضع الأكياس والقمامة كلها في مكان تجميع النفايات

11- مساعدة رجال ونساء النظام والكشافه واتباع التعليمات

12 - عدم الشراء والبيع داخل المسجد فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

13 - عدم الصعود للسور بسبب الخطوره فقبل عدة اعوام سقط مصلي من السور وتوفاه الله

14 الانتباه الشديد وعدم وضع الجوالات وشحنهم بعيدا عن انظاركم

15 - من بعد الافطار وحتى صلاة الفجر صحن الصخره مخصص للنساء فقط ويمنع الرجال من الصعود اليه في هذه الاوقات

16 - عند بدء صلاة التراويح يجب رفع جميع خيم المعتكفين لأنها تأخذ حيز وبعدها تعود الخيام لمكانها

17- عدم لعب كرة القدم طوال الليله في الساحات لأنها تكون مكتظه وفيها أذى للناس

18- تفويت الفرصه على الاحتلال لتخريب هذه الليله العظيمه وعدم الاحتكاك بهم داخل المسجد الاقصى المبارك

19- على النساء التزام الحجاب وعدم التزين ووضع المكياج واحترام قدسية المكان

المصدر / فلسطين أون لاين