عودة ساديو ماني لتدريبات بايرن قبل مباراة مانشستر سيتي

عاد الدولي السنغالي، ساديو ماني، جناح فريق بايرن ميونخ، إلى التدريبات الجماعية لصفوف بطل ألمانيا، بعد نهاية عقوبته، عقب اشتباكه مع زميله في الفريق،

الدولي الألماني ليروي ساني، عقب مباراة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



واشتبك الدولي السنغالي ماني مع ساني عقب الخسارة (0-3) أمام المُضيف مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



وغاب ماني عن مباراة هوفنهايم، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث غاب للإيقاف لسوء السلوك كما تم توقيع غرامة مالية على النجم السنغالي.



وشارك ماني في الجلسة التدريبية الجماعية، التي خاضها ناديه اليوم أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ضمن الاستعدادات للقاء الإياب ضد مانشستر سيتي.



وأكد توماس توخيل، أن ماني سيعود للنادي البافاري مرة أخرى، في تصريحات نقلتها "ذا أثلتيك" البريطانية، حيث قال: "ساديو اعتذر، وسيكون معنا يوم الأربعاء.. لقد أظهر رد فعله بالاعتذار وما حدث لم يعد مشكلة".



وتُعَدّ خسارة بايرن من مانشستر سيتي الهزيمة الأكبر للنادي البافاري في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة (0-3) أيضًا أمام باريس سان جيرمان في 2017.



وسيواجه الفائز من مباراة بايرن وسيتي، الفريق الذي سينتصر من مواجهة ريال مدريد أو تشيلسي في نصف النهائي بدوري الأبطال.



ويستضيف بايرن ميونخ نظيره مانشستر سيتي، مساء الأربعاء 19 أبريل/نيسان، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتنطلق المواجهة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة.

المصدر / فلسطين اونلاين