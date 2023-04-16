70ألف مصلٍّ يؤدّون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

أدَّى عشرات الآلاف من المصلّين مساء اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الـ26 من شهر رمضان.

وذكرت دائرة أوقاف القدس أن 70 ألف مصلٍّ أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، تزامناً مع تواصل الدعوات لاستمرار شدٍّ الرحال إلى الأقصى، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواءٍ روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

📹 جانب من تأدية عشرات الآلاف لصلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/76IQyRaGJY — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 16, 2023

ولا تزال حافلات مدن الداخل الفلسطيني المحتل تشدُّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة والاعتكاف والرباط فيه.

وأدَّى أكثر من ربع مليون مصلٍّ صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، واحتشدوا من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، بارك عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، الحشود التي أمّت المسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي والجمعة الأخيرة من رمضان في بشارة جديدة نحو النصر والتحرير ودحر الاحتلال من ديارنا.

وقال ناصر الدين إن الحشود أوصلت رسالة واضحة للاحتلال بأن الأقصى لنا، وأنه لا حق له في قدسنا ولا مكان له في أقصانا، وأن حق شعبنا فيه لا يسقط بقمع أو عدوان أو استقواء بأحد، فنحن أقوى بالله ثم بشعبنا، وستبقى مقاومتنا متأهبة لنصرته في كل الأوقات.

المصدر / فلسطين أون لاين