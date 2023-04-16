إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز يونايتد

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لتحقيق رقم تاريخي جديد يضاف إلى سجل أرقامه القياسية في مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحل ليفربول ضيفًا على ليدز يونايتد غدًا الإثنين في ملعب "إيلاند رود" بختام منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي 2022-23.



ويسعى محمد صلاح لمواصلة زيارة شباك منافسيه خلال مواجهة ليدز يونايتد من أجل قيادة ليفربول لتحقيق الفوز بعد التعثّر في آخر أربع مباريات، ومن جهة أخرى لتحقيق رقم شخصي آخر.



محمد صلاح لديه 7 أهداف في خمس مباريات لعبها مع ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم المصري من التسجيل ضد الفريق في ملعبه "إيلاند رود" بالموسم الماضي بالمباراة التي انتهت (0-3).



والمفارقة أن صلاح تمكَّن من زيارة شباك ليدز يونايتد في جميع المباريات التي لعبها ضده، باستثناء مباراة واحدة في موسم 2020-21 بعد صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع العلم أن أولى مباريات صاحب الـ30 عامًا ضد ليدز شهدت تسجيله هاتريك.



وإذا تمكَّن صلاح من تسجيل ثامن أهدافه في مرمى ليدز يونايتد خلال مباراة الغد، سينفرد النجم المصري بصدارة هدَّافي الريدز ضد ليدز بالبريميرليغ، متجاوزًا روبي فاولر الذي يتساوى حاليًا مع النجم المصري برصيد سبعة أهداف لكل منهما.



يأتي ذلك في الوقت الذي سجَّل فيه غوردون هودسون نجم ليفربول السابق عدد أهداف أكثر من صلاح وفاولر (9 أهداف)، ولكن في تاريخ الدوري الإنجليزي وليس حقبة البريميرليغ حين بدأ نظام الدوري الممتاز في موسم 1992-1993.



وسجَّل محمد صلاح 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليكون سابع هدافي البريميرليغ خلال الموسم الحالي 2022-2023 بالقائمة التي يتصدَّرها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 32 هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين