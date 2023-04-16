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إيموبيلي نجم لاتسيو يتعرض لحادث سير مروّع

16 ابريل 2023 . الساعة 23:12 بتوقيت القدس
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إيموبيلي نجم لاتسيو يتعرض لحادث سير مروّع

تعرض الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، إلى حادث سير قوي بسيارته، حيث اصطدمت سيارة اللاعب بترام، مما أدى لتحطم السيارة بالكامل.

وفقًا لما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إيموبيلي تعرض للحادث لأن الترام لم يلتزم بالإشارة الحمراء عندما كان اللاعب في طريقه بسيارته الـ"لاند روفر".

وأكد اللاعب نفسه الأمر وقال في مقطع فيديو، تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الترام تجاوز الإشارة الحمراء، محظوظ لأنني بخير، ذراعي فقط به جروح بسيطة".

وأوضحت الصحيفة أن إيموبيلي في أثناء قيادته السيارة بالقرب من "بونتي جياكومو ماتوتيوتي"، وهو جسر يقع على بُعد خمس دقائق فقط من الملعب الأولمبي (معقل لاتسيو)، مر ترام بضوء أحمر واصطدم بسيارته.

وكان مع هداف لاتسيو ابنتاه وزوجته، لكن لم تتعرض أي منهن لأذى، ويُعتقد أن شخص ما تم نقله إلى المستشفى بسبب هذا الحادث.

كما ذهب إيموبيلي إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته، ومعرفة ما إذا كان تعرض لإصابة خطيرة، تمنعه عن لقاء السبت القادم 22 أبريل/ نيسان، ضد تورينو في الدوري الإيطالي.

يُذكر أن إيموبيلي شارك في 30 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، حيث أحزر 12 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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