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بالفيديو 100 قسامي يسردون القرآن غيباً في جلسة واحدة

16 ابريل 2023 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
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اختتمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشروع "جند القرآن طليعة الفرسان" لسرد القرأن الكريم غيباً على جلسة واحدة.

وأكدت الكتائب أن فلسطين لن تحرر إلا بالقرآن، مضيفةً "سرد القرآن الكريم من الصدور لا من السطور، لنشفي به صدور قوم مومنين في ميادين القتال وعند الزحف والفتح المبين".

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره القسام على موقعه الالكتروني، تكريم الكتائب 100 مجاهد، من كافة التخصصات القسامية بعد إتمامهم سرد القرآن الكريم غيباً على جلسة واحدة.

وأتم 100 مجاهد حافظ سرد القرأن الكريم كاملاً على جلسة واحدة، وذلك خلال مشروع "جند القرآن طليعة الفرسان"، الذي أطلقتها دائرة التعبئة والتوجيه في كتائب القسام ضمن جهود مبذولة للنهوض بالحالة الإيمانية، وإيماناً منها أن الأقصى لن يتحرر إلا بالقرآن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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