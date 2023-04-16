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هجوم سيبراني يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد

16 ابريل 2023 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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عطل خلل في نظام رقابة الحدود في مطار (بن غوريون) في اللد حركة المسافرين اليوم الأحد، يشتبه أنه ناجم عن هجوم سيبراني.

وتسبب الخلل بعدم تمكن المغادرين من دولة الاحتلال والقادمين إليها من الخروج من المطار بسبب عدم تمكنهم من ختم جوازات السفر.

وأفاد سكان تل أبيب، أمس، والذين يوجد في منازلهم نظام "بيت ذكي" بحدوث تشويشات شديدة في منازلهم، وأبلغوا أنه ظهرت على شاشات أجهزة التلفزيون فجأة أفلام حول عمليات مسلحة وإطلاق قذائف صاروخية. وجاءت في نهاية الشريط المصور عبارة "لا أمن لكم في هذه الأرض".

ونقلت القناة 13 العبرية عن إسرائيلية في تل أبيب قولها إن "جميع الستائر الكهربائية ارتفعت ونزلت دون توقف، كما أن المصابيح اشتعلت وانطفأت بلا توقف طوال ساعة تقريبا".

وأول من أمس الجمعة، أعلنت مجموعة قراصنة إنترنت تطلق على نفسها تسمية "أنونيموس سودان" أنها بدأت هجوما سيبرانيا ضد البريد الإسرائيلي ومجموعة من البنوك الإسرائيلية، التي انهار قسم من مواقعها الإلكترونية بعد ذلك بوقت قصير. وجاء هذا الهجوم السيبراني في موازاة إحياء "يوم القدس".

واستهدف الهجوم السيبراني البريد الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الأخير، من خلال فيسبوك، أنه تغلب على أضرار ألحقها هجوم سيبراني سابق. وفي هذه الأثناء عاد موقع البريد للعمل.

واستهدف الهجوم السيبراني المواقع الإلكترونية لبنك ليئومي، بنك ديسكونت، بنك ميزراحي – طفاحوت، بنك مركنتيل وبنك ييروشلايم (القدس)، بنك مسّاد، بنك "أوتسار هَحَيال"، وبنك "هبينليئومي".

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #مطار بن غوريون #مطار اللد #هجوم سيبراني

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