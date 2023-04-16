غزة: تظاهرة إلكترونية دعماً للأسرى في سجون الاحتلال

نظمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة تظاهرة الكترونية دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك ضمن فعاليات يوم الأسير التي توافق السابع عشر من إبريل لكل عام.

جاءت الفعالية بالتعاون بين وزارة الأسرى وجمعية واعد ومكتب إعلام الأسرى، وتنسيقية الإعلام الرقمي الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وعشرات النشطاء وأهالي الأسرى.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، إن الاحتلال يحاول باستمرار كتم أصوات الأسرى داخل الزنازين ويمارس إجرامه الذي يصل إلى حد القتل.

وأكد أهمية التظاهرة الالكترونية وحملة التغريد للقيام بدور ليس بسيط من أجل فضح جرائم الاحتلال، ونقل صوت هؤلاء الأحرار إلى العالم.





بدوره، قال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، إن النشطاء والشباب يقع عليهم دور مهم وكبير لنصرة قضايا أسرانا، مستذكرًا معاناة الأسرى وبطولاتهم.

وتابع قنديل "نستذكر أسرانا وأبطالنا الذين للأسف لم تصل روايتهم إلى العالم مقارنةً مع رواية الاحتلال التي لا تزال مؤثرة في العالم، يكفي شرف لهؤلاء الأسرى والأبطال أن يسجلوا في سجل الخالدين".

وأوضح ممثل تنسيقية الإعلام الرقمي إبراهيم مسلم أهمية دور الشباب عبر هذه التظاهرة الإلكترونية التغريد لنصرة قضايا الأسرى، والتغريد على وسمي #الأسرى_درع_المسرى #يوم_الأسير_الفلسطيني.

وقال مسلم "لا يخفى عليكم الرواية الصهيونية التي تجتاح العالم، والذي يتعامل على أن الاحتلال هو صاحب الحق، ويجند لذلك كل الوسائل والدبلوماسية الرقمية ليكون متواجد على حساب قضيتنا".





وأشار إلى أنه يوجد للاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي نحو 400 صفحة تتحدث بلغات مختلفة ينقل من خلالها روايته، قائلاً "من المهم ألاّ نترك هذه المساحات، وحين تترك غيرنا يشغلها".

وقال "من باب أولى أن نكون متواجدون على هذه الوسائل، وأن نكون حاضرين من أجل نقل رواية شعبنا، ومن باب الواجب أن نظهر معاناة أسرانا وبطولاتهم".

وشدد الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين على أهمية مشاركة النشطاء ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالتظاهرة الإلكترونية، قائلاً: "من المهم أن يصل صوتنا لكل العالم؛ فالأسرى هم عنوان الشعب ورمز نضاله".

وقال حسنين إن "الأسرى اليوم يدفعون ثمنًا غاليًا في ظل الغياب الأممي والحرية في العالم؛ لذلك نحن اليوم هنا ومن خلال هذه التظاهرة الرقمية أن يصل صوت الأسرى لكل أحرار العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين