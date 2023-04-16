جامعة الدول العربية تطالب بوقف الاشتباكات في السودان حقناً للدماء

طالبت جامعة الدول العربية بوقف الاشتباكات كافة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ووحدة أراضي السودان وسيادته.

وشدد بيان الجامعة العربية على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، محذراً من خطورة التصعيد العنيف وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليمياً.

كما حثّت الجامعة العربية كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سوياً على تهدئة الأوضاع، وتأكيد استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل مستدام.

وشددت الجامعة العربية على العمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة.

ودعت إلى إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان، كما وجهت دعوة إلى السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل مع الأطراف والمكونات السودانية.

هذا وتستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

وأحصت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ستة وخمسين شخصاً بين مدني وعسكري وإصابة نحو ستمئة في الاشتباكات، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من الجرحى لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنقل أثناءَ الاشتباكات.

المصدر / وكالات