قرار نهائي من توني كروس بشأن تمديد عقده مع ريال مدريد

قرر الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، البقاء في صفوف النادي الملكي لموسم آخر على الأقل، حيث أبلغ المرينغي موافقته على تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وكان كروس الذي اعتزل كرة القدم الدوليّة في يوليو/تموز 2021، يُفكر في اعتزال كرة القدم نهائيًا مع نهاية موسم 2022-23 والذي يشهد انتهاء عقده في 30 يونيو/ حزيران 2023، لكن اللاعب الألماني المخضرم قرر الاستمرار لعام آخر؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، صباح اليوم الأحد.



وقالت الصحيفة إن كروس البالغ من العمر 33 عامًا، أراد أن يقيم مستواه الفني والبدني أولًا، والتأكد من قدرته على اللعب في أعلى مستوى لموسم قادم، قبل الموافقة على تمديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2024.



وسبق لكروس مع بداية الموسم الجاري، رفض عرضٍ للتجديد مع ريال مدريد، إذ كانت تساوره الشكوك حول قدرته البدنية والذهنية للاستمرار أكثر مع النادي الملكي، لكن الأمر تغير الآن، ليقدم النجم الألماني المخضرم على إبلاغ الإدارة بقدرته على البقاء في سانتياغو برنابيو موسمًا آخر.



وانضم النجم الألماني كروس إلى ريال مدريد قبل 8 سنوات، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بعد تألقه في كأس العالم 2014 رفقة ألمانيا التي توجّت باللقب بالفعل، في صفقة كلفت خزائن المرينغي 25 مليون يورو فقط.



وصنع كروس التاريخ في ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي الأبيض، حيث شارك في 405 مباريات عبر مُختلف المسابقات، وسجّل 27 هدفًا وقدّم 88 تمريرة حاسمة، ونال العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، و5 بطولات بكأس العالم للأندية وأربعة كؤوس سوبر أوروبية و3 ألقاب دوري إسباني.



يُذكر أن كروس خاض مع ريال مدريد 40 مباراة هذا الموسم، مُسهمًا بـ7 أهداف (سجّل هدفين، قدّم 5 تمريرات حاسمة)، وقد ظهر الدولي الألماني السابق بشكل مثير للاهتمام في المباريات الكبيرة هذا الموسم؛ سواء على صعيد الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين اونلاين