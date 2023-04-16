خلاف بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بشأن صفقة سابيتزر

بات استمرار الدولي النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بصورة دائمة، محل شك كبير بفعل الطلبات المادية التي يشترط الحصول عليها بايرن ميونخ الألماني، من أجل التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأقدم مانشستر يونايتد على استعارة سابيتزر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2023 لمدة 6 أشهر، بعد سلسلة إصابات ضربت خط الوسط؛ ليظهر النجم النمساوي بشكل جيد مع الشياطين الحمر، ما دفع المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، للتقدم بطلب رسمي من إدارة ناديه للإبقاء على سابيتزر في صفقة دائمة مع مانشستر يونايتد.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مساعي مانشستر يونايتد لضم سابيتزر بصورة نهائية من بايرن ميونخ، قد تواجه معضلة كبرى في ظل رفض النادي الإنجليزي دفع مبلغ (25) مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي يشترط العملاق البافاري الحصول عليها من أجل الموافقة على بيع اللاعب.



وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد لا يريد دفع المبلغ المطلوب من بايرن ميونخ، وسيتواصل النادي الإنجليزي مع مسؤولي النادي البافاري سعيًا وراء تخفيض القيمة الإجمالية لشراء اللاعب.



من ناحيته، يرغب سابيتزر في استكمال انتقاله بشكل دائم إلى مانشستر يونايتد بعد أن عانى سابقًا للحصول على دقائق ثابتة تحت قيادة مدرب بايرن السابق جوليان ناغيلسمان، حيث اكتفى بخوض 15 مواجهة في الدوري الألماني، بإجمالي 39% فقط من الدقائق المتاحة.



جدير بالذكر أن سابيتزر مُنذ الانتقال إلى مانشستر يونايتد، خاض 13 مباراة عبر مختلف المُسابقات، محرزًا ثلاثة أهداف، مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين