جنرال إسرائيلي سابق: نتنياهو هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى

قال ضابط إسرائيلي رفيع، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.

ونقلت القناة العبرية (12) عن الجنرال دان حالوتس، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، خلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب، أنّ نتنياهو هارب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.

وكان القائد السابق لفرقة الاحتياط في كوماندوز نخبة الاحتلال، الجنرال شلومي ريزمان، قد اتهم نتنياهو، بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنّ الجنرال شلومي ريزمان، وهو ضابط في الاحتياط، قد أوضح أنّ نتنياهو تهرّب من تنفيذ أمر عسكري أثناء تجنيده خلال سنوات الحرب اللبنانية الأولى، في العام 1982.

وأوضح ريزمان أنّ "أحد الضباط كلف نتنياهو أثناء حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار خدمته بالاحتياط في الوحدة العسكرية، ولم تكن المهمة وِفق أهوائه، فتهرّب منها واختفى".

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنّ "تصريحات الجنرال شلومي ريزمان جاءت على خلفية تصريحات نتنياهو، حينما أوضح أنّ تهديد عناصر الاحتياط في الجيش بتجميد تطوعهم احتجاجًا على خطة إضعاف جهاز القضاء في البلاد هو رفض للخدمة العسكرية".

ونقلت القناة العبرية عن مكتب نتنياهو، نفيه ما صرح به اللواء شلومي ريزمان، واصفا ما قاله بأنه "كذب مطلق"، وأن الجنرال ريزمان "لم يكن قائده العسكري، وتم تعيينه قائدا للكتيبة عندما كان نتنياهو يتولى منصب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة".

وكانت أعداد كبيرة من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال من مختلف الوحدات، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بوحداتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.

وتشهد دولة الاحتلال منذ كانون ثاني/ يناير الماضي، احتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي التي أقرّتها حكومة نتنياهو اليمينية، والتي تمنح السياسيين سيطرة كاملة على القرارات القضائية وتعيين القضاة.

المصدر / وكالات