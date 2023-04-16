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واعد تُحذّر: الأسير عدنان مُعرّض للاستشهاد في أيّ لحظة

16 ابريل 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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أكدت جمعية واعد للأسرى اليوم الأحد أن الأسير خضر عدنان معرض للاستشهاد مع أي تطور مفاجئ على حالته الصحية.

وحذرت واعد في بيان مقتضب صدر عنها عصر اليوم، من التداعيات المترتبة على الجريمة الصهيونية الحاصلة الآن بحق الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام للشهر الثالث على التوالي، وقالت "إن استفراد الاحتلال به بعيدا عن الاهتمام الحقوقي والإعلامي لا يبعث على الاطمئنان في ظل تدهور الحالة الصحية له".

ونوهت إلى أن "عدنان معرض للاستشهاد مع أي تطور مفاجئ على حالته الصحية"، داعية أبناء شعبنا ومستوياته كافة لدعم الأسير خضر عدنان وفضح ما يمارس بحقه من اعتقال كيدي تعسفي وابتزاز متواصل لثنيه عن مواصلة إضرابه.

وسبق لنادي نادي الأسير أن حذر من استشهاد عدنان (44 عامًا)، والمضرب عن الطعام منذ (71) يومًا رفضا لاعتقاله، والذي شرع به منذ يوم اعتقاله في الخامس من شباط / فبراير الماضي.

وقال النادي في بيان اليوم الأحد، إنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أية لحظة، خاصّة أن سلطات الاحتلال، وحتّى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خضر عدنان #جمعية واعد

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