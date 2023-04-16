أبو عرفة: المقدسيون رواد المرحلة رغم كل المحن

أكد وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، أن "المقدسيين أثبتوا أنهم رواد هذه المرحلة بحق، وخيرَ ضيوف وخدام للمسجد الأقصى".

وقال في أبو عرفة، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "أهل القدس لم تلن لهم قناة ولم تفتر لهم همة، رغم ما يتعرضون لهم من محن واعتقالات وابعادات من قبل الاحتلال"، موجهاً التحية لأهل مدينته الذين وصفهم بالأشاوس المرابطين، ويعيشون فرحة غير مسبوقة بالصلاة والحشد في الأقصى، وانتصارهم الذي تكلل بالفخار مع أول أيام العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف: إن "الاحتلال حاول خلال رمضان تهديد جهد وجهاد المقدسيين، لكنهم واجهوه بالصمود والرباط"، مشيراً إلى أن الاحتلال اعتقل منهم المئات وأبعد منهم العشرات وحُبس مثلهُم في منازلهم لفترات، ولم تستثن المحنة منهم النساء ولا الشيوخ ولا الأطفال والفتية والشباب.

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وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

المصدر / فلسطين أون لاين