الجيش السوداني يعلن "هروب حميدتي من مخبأه"

أعلن الجيش السوداني، الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من مخبأه بعد انسحاب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه.

وأفاد الجيش في بيان مقتضب، بـ"هروب قائد المليشيا المتمردة حميدتي من مخبأه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه"، دون الإشارة إلى مكان المخبأ أو جهة الهروب.

وتتضارب الأنباء بين إحكام السيطرة والنفوذ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أرض الواقع في ظل غياب معلومات مؤكدة من الجانبين.

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ولليوم الثاني، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع".

والسبت، أكد حميدتي، أنه من الصعب تحديد موعد انتهاء "المعركة" بين قواته والجيش السوداني، واصفا البرهان بـ"المجرم"، وأنه "مختبئ وسيقدمه وأعوانه إلى العدالة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أن الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595 آخرين بينهم جنود

المصدر / وكالات