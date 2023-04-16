أسعار الذهب تتراجع بأول خسارة أسبوعية منذ فبراير

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمي بنسبة 1.9 بالمئة لتغلق عند مستوى 2004 دولارات أميركية للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل أول خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي.

وقال تقرير متخصص اليوم الأحد،:" إنّ الذهب تراجع بشكل حادٍّ يوم الجمعة الماضي نتيجة ارتفاع طفيف للدولار الذي صعد 0.6 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى، إضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية «لأجل 10 سنوات» إلى أكثر من 3.5 بالمئة".

وأضاف: "إنّ المعدن الأصفر أنهى موجة مكاسب أسبوعية استمرت خلال ستة أسابيع ماضية، وهو تراجع تصحيحي وعملية جني أرباح، وعلى الرغم من الانخفاض فإنه استطاع أن يلامس مستوى 2050 دولارًا للأونصة منتصف الأسبوع وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022".

وأوضح أنّ هناك تكهُّنات حول اقتراب البنوك المركزية الرئيسية وخصوصًا المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" من إنهاء سياسة التشديد المالي ورفع أسعار الفائدة مما يشير إلى ارتفاعات جديدة للذهب في حال تم ذلك.

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وذكر أنّ سلطة النقد السنغافورية أبقت على سياستها النقدية دون تغيير يوم الجمعة الماضي، إذ انضمت بذلك إلى بنوك مركزية أخرى وهي أستراليا وكندا والهند وكوريا الجنوبية التي أوقفت بالفعل عمليات رفع أسعار الفائدة.

وأفاد بأنّ البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت يوم الجمعة الماضي تشير إلى انخفاض مبيعات التجزئة في السوق الأميركي بنسبة ضئيلة مع ارتفاع ثقة المستهلكين لشهر أبريل الحالي متزامنًا مع تفاؤل بشأن احتواء الأزمة المصرفية.

وقال التقرير إنّ هذه البيانات تحتمل رفع الفائدة الأميركية بنسبة ربع بالمئة "25 نقطة أساس" خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أوائل مايو المقبل ما يشير إلى توقعات بتماسك أسعار الذهب واستقرارها عند مستوياتها الحالية.

يُذكر أنّ "الأونصة" إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضًا الأوقية وتساوي 28.349 غرامًا، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.

المصدر / وكالات