كيك التريليتشا

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة ممسوحة باكينج باودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

نصف كوب سكر.

ثلاثة أرباع الكوب حليب سائل.

ثلاثة أرباع الكوب زيت.

للتشريب:

كوبا حليب سائل بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كريما حلويات سائلة (يمكن استبدالها بكوب حليب).

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

للوجه:

كوب كريما حلويات سائلة (يمكن استبدالها بمغلفيْ كريم شانتيي مخفوق حسب الإرشادات).

للكراميل:

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ثلاثة أرباع الكوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ثلاثة أرباع الكوب ماء مغلي.

غناش الشوكولاتة للتزيين:

ملعقتان كبيرتان شوكولاتة بيضاء.

ملعقة كبيرة حليب مغلي.

طريقة التحضير:

بطني صينية الفرن بورق الزبدة او ادهنيه بالزيت ورشيه بالدقيق واتركيه جانبًا.

انخلي الدقيق مع الباكينج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبًا.

ابدأي بتحضير الخليط السائل في إبريق الخلاط.

اخلطي البيض والفانيلا والسكر والحليب والزيت حتى يصبح الخليط هشاً ولونه فاتح.

صبيه على الخليط الجاف وقلبي المكونات برفق دون إفراط، حتى يختفي الخليط الجاف.

صبّي الخليط في الصينية واخبزيها في فرن محمى مسبقًا لمدة ٣٠ دقيقة.

اخلطي مكونات خليط التشريب الحليب والكريما والفانيلا والسكر، وضعيه في الثلاجة.

اخفقي الكريمة للتزيين وضعيها في الثلاجة.

حضري الكراميل بتذويب النشا بربع كوب الماء واتركيه جانبًا.

ضعي طنجرة على النار وضعي فيها السكر وذوبيه حتى يصبح بلون الكراميل.

أضيفي الزبدة وذوبيها، ثم أضيفي الماء المغلي وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

صبي محلول النشا وحركي لمدة دقيقة، ثم صبي الخليط الناتج في وعاء زجاجي واتركيه ليبرد.

جهزي الغناش بفرم الشوكولاتة ووضعها في وعاء وأضيفي لها الحليب المغلي.

قلبي جيداً حتى تصبح ناعمة، وضعيها في كيس حلواني واتركيها جانباً.

وبعد نضوج الكيك، اقلبيه وارفعي ورق الزبدة وأعيديها مقلوبة على الصينية نفسها.

اثقبيها بواسطة عود خشبي، وصبي خليط التشريب كاملاً عليها.

اتركيها لمدة خمس دقائق حتى تتشرب وغطي وجهها كامل بالكريما المخفوقة.

اعمل شكل خطوط على الوجه بشوكة، ثم صبي الكراميل على الوجه.

قصّي طرف كيس الغناش وقومي بعمل خطوط خفيفة بالطول فوق الكيك.

اعملي تموجات بواسطة عود خشبي ثم ضعي الكيك بالثلاجة على الأقل لمدة ساعتين.