شوربة المشروم بالبطاطا

المكونات:

حبتا بطاطا مقطعتان شرائح.

بصلتان مفرومتان.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

4 أكواب مرق دجاج.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.

2 عود كرفس مفروم.

نصف كوب كريمة الطبخ.

كوب فطر.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الكرفس والمشروم وقلبي.

اسكبي المرق، وأضيفي البطاطا، وحركي الخليط.

خففي النار وغطي القدر، واتركيه حتى تنضج البطاطا.

ضعي الشوربة في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى تصبح ناعمة القوام.

أعيديها إلى القدر، واتركيها حتى تغلي، ثم أضيفي الكريمة.

تبلي الشوربة بالملح، والفلفل، والزعتر، وجوزة الطيب، وحركي جيداً.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.