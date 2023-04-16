فتة الباذنجان



المكونات:

حبتا باذنجان وسط مقشرتان جزئيًّا ومقطعتان إلى مكعبات حجم وسط.

زيت غزير للقلي.

4 أرغفة خبز مقطع مكعبات.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

250غرامًا لحم مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 حبات بندورة مقشرة مهروسة.

4 ملاعق كبيرة من زيت قلي الباذنجان.

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم ناعم (اختياري).

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة دبس رمان (اختياري).

4 أكواب لبن زبادي.

4 فصوص ثوم مهروس.

كوب طحينية.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

للتقديم:

لوز أنصاف مقلي.

بقدونس مفروم.

رشة سماق (اختياري).

طريقة التحضير:

في مقلاة على النار، ضعي الزيت الغزير وسخنيه جيدًا ثم اقلي مكعبات الباذنجان.

ارفعي الباذنجان المقلي على ورق نشاف واتركي جانبًا.

قطعي الخبز ورشيه بزيت الزيتون وضعيه في الفرن النار من فوق وحمصيه مع التقليب.

في مقلاة على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي اللحم المفروم.

قلبي اللحم حتى يتغير لونه ويجف عنه الماء.

اقلي اللحم مع التقليب 10 دقائق على نار هادئة.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي وارفعيه عن النار واتركيه جانبًا.

في قدر على النار، ضعي الزيت والبصل وقلّبي.

أضيفي الفلفل الأخضر وقلبي ثم أضيفي البندورة المهروسة وقلّبي مدة 5 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم وقلّبي، ثم أضيفي دبس الرمان وقلّبي جيداً.

أضيفي الملح والفلفل وقلّبي على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم ارفعيه عن النار.

في وعاء عميق، ضعي اللبن والثوم المهروس وعصير الليمون والطحينية والملح، يقلب ويخلط جيداً.

أحضري طبق تقديم عميقًا، ضعي الخبز المحمص ثم الباذنجان المقلي.

صبي فوقه صلصة البندورة ثم صلصة اللبن والطحينية.

زينيه باللوز والبقدونس المفروم ورشة السماق وقطع من الخبز المحمص وقدمي.