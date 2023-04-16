المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سمن.

ثلاث حبات بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات كبيرة.

للصلصة:

أربع حبات بندورة مقطعة أرباعًا.

قرن فلفل حار.

ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة.

ملعقتان كبيرتان صلصة البندورة.

ملعقة صغيرة ملح.

للطبخ:

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

كوبا ماء مغلي.

طريقة التحضير:

أضيفي جميع البهارات والبقدونس للحم المفروم واعجنيها باليد وكوريها لكرات متوسطة الحجم.

في طنجرة كبيرة، ضعي ملعقة كبيرة سمن واقلي كرات اللحم حتى تأخذ لونًا من جميع الاتجاهات.

غطي الطنجرة واتركيها خمس دقائق على نار هادئة.

في هذا الوقت، أحضري البطاطا واقليها في زيت عميق حار حتى تصبح ذهبية.

في الخلاط، ضعي البندورة والفلفل ومرق الدجاج وصلصة البندورة والملح واطحنيهم جيدًا.

ارفعي كرات اللحم من الطنجرة، وأضيفي فورًا البصلة المفرومة وقلبيها حتى تنضج.

صبي مكونات الصلصة المطحونة في الخلاط فوق البصلة وأضيفي الماء المغلي.

أضيفي كرات اللحم والبطاطا المقلية وغطي الطنجرة واتركيها لتتسبك عشر دقائق.

قدمي بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية وزيني بالبقدونس المفروم.