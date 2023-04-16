أطعمة إذا أعيد تسخينها قد تكون ضارة

غزة/ ف

في عجلة حياتنا اليومية السريعة قد نضطر إلى إعادة تسخين الطعام المطبوخ، فقط حتى نتمكَّن من توفير بعض الوقت. لكن هناك بعض أنواع الأطعمة التي يجب الحذر من إعادة تسخينها لأنها قد تُسبب العديد من المشاكل الصحية.

هذه الأطعمة غالباً ما نعدّها ونستهلكها بشكل يومي، لذلك يجب علينا الحذر من عاقبة تناولها بشكل ضار.. إليك قائمة بالأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها أبداً.

البيض سيُعاقبك إن لم تتناوله طازجاً

يحتوي البيض على بكتيريا السالمونيلا، والطرق المتبعة عادة في طهي البيض تحتاج لحرارة لطيفة لفترة قصيرة من الزمن. هذه الحرارة لا تقتل البكتيريا، وترك البيض في درجة حرارة الغرفة هو وصفة لتلك البكتيريا للتكاثر إلى مستويات ضارة تؤدي لتسمم غذائي خطير.

ولذلك وفقاً لإدارة الأغذية والدواء الأمريكية، يجب ألا تترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين في الطقس الحار.

بكتيريا البطاطس التي لا يمكن قتلها

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن ترك البطاطا لتبرد في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يمكن أن يفرز بكتيريا "كلوستريديوم البوتولينوم"، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، ولا يمكن قتلها مهما كانت الحرارة مرتفعة.

لذلك إذا لم تضع البطاطس في الثلاجة بعد التقديم مباشرة، فلا تخاطر بتعرضك للتسمم الغذائي عند تناولها في اليوم التالي.

الجهاز الهضمي تحت تهديد بقايا المشروم

وفقاً للمجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية، فإنَّ إعادة تسخين المشروم يعد خطأً كبيراً إذ يتسبَّب في تغيير تركيب البروتين بداخله، مسبباً مشاكل هضمية مزمنة.

لذلك من الأفضل أن تتناول الفطر المطبوخ مباشرة بعد إعداده، وإذا كنت تخطط لتناوله مرة أخرى في اليوم التالي فتأكد من تناوله بارداً من الثلاجة.

الدجاج غني بالبروتين.. ولكن

الدجاج مصدر غني بالبروتين، لكن تسخينه يسبب تغييراً في تكوين البروتين، حيث تتكسر البروتينات، وتسبب مشاكل بالجهاز الهضمي.

تقول ليديا بوختمان، المتحدثة باسم مجلس معلومات سلامة الأغذية إنك تحتاج إلى التأكد من أن كل جزء من الدجاج قد وصل لدرجة حرارة لا تقل عن 175 درجة فهرنهايت، لضمان قتل البكتيريا الخطرة.

علاوة على ذلك، تحتاج إلى التأكد من إبقاء الدجاج المطبوخ في درجة حرارة أقل من 42 درجة فهرنهايت في جميع الأوقات، إذا كنت تخطط لإعادة تسخينه.

الزيت والبخار السام

لكل نوع من الزيوت تفاوتات حرارية مختلفة، وإذا قمت بتسخين الزيت بعد مستوى حراري آمن يمكن أن يصل إلى نقطة التدخين، وهي درجة الحرارة التي يبدأ بها الانهيار الكيميائي لمكونات الزيت ويتصاعد منه الدخان بشكل مستمر.

لذلك لا تسخن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الزيت في الميكروويف، لأن الحرارة العالية قد تسبب تدخين الزيت. ويجب تسخين الأطعمة الزيتية في درجة حرارة منخفضة، حتى يطلق الزيت كمية أقل من الدخان، ومن الأفضل ألا تعيد تسخينه.