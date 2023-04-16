العدد الأكبر.. شؤون الحرمين تكشف عن عدد رواد المسجد الحرام في ليلة 25 رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن عدد رواد المسجد الحرام بلغ ليلة 25 رمضان مليونا ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (واس) الأحد.

ووصف "هاشتاق السعودية" على "تويتر" هذا العدد بأنه الأكبر في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان.

وقالت الرئاسة العامة إنه جرى توزيع 56 ألفا و400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألفا و201 مستفيد، و12 ألفا و220 مستفيدا من الكتيبات والمطويات، و136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 آلاف و809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

فيما استفاد من خدمة التطويف 5 آلاف و949، و189 ألفا و984 من الإرشاد المكاني باللغات، و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، بالإضافةً إلى توزيع 3 آلاف و542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، واستخدام ما يزيد عن 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وفقا للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المصدر / وكالات